Proponen app para reportar situaciones en el entorno escolar en Leon, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 23:08:01

León, Gto., 11 de octubre de 2026.- “Callar no ayuda, hablar sí” y “Habla sin miedo” fueron algunas de las ideas que dieron forma al proyecto ganador de un grupo de estudiantes del Bachillerato Bivalente Militarizado León II: una aplicación para generar reportes sobre situaciones que ocurren en el entorno escolar.

La propuesta ganadora surgió durante la jornada de capacitación “Liderazgos Juveniles en Prevención”, impulsada por la Subsecretaría de Prevención de la Secretaría de Seguridad y Paz, dirigida a juventudes y adolescencias para que actúen como agentes multiplicadores de cambio positivo.

Para fortalecer el liderazgo juvenil, la jornada comenzó con una capacitación sobre el reto Hackathon, para encontrar un proyecto que fomente la innovación, el trabajo colaborativo y la toma de decisiones responsables.

Los temas para realizar sus proyectos fueron: liderazgo, cohesión social, cultura de la legalidad, prevención social de la violencia, proyectos comunitarios, gestión territorial, prevención en redes sociales y prevención de adicciones.

Previo a la integración de equipos y a la lluvia de ideas, Elia Bárbara Lugo Delgado, subsecretaria de Prevención, pidió a las y los alumnos reconocer su capacidad para identificar situaciones y proponer alternativas de mejora.

“Sean protagonistas de transformar sus entornos diarios, que puedan ver dónde hay una falta de diálogo y dónde puede haber una resolución de conflicto pacífico. Quién más que ustedes conoce perfectamente lo que pasa en su entorno educativo”, llamó la subsecretaria.

Como ejemplo, consideró una situación en la que una estudiante observa diariamente cómo un compañero se aparta durante el receso, y ella decide escuchar y descubrir qué está pasando.

“Propone una actividad para incluirlo. Parece una idea pequeña, pero detrás de ella existen empatía, liderazgo y capacidad para transformar una realidad cotidiana, y a veces la construcción de la paz comienza así, con una decisión de hacer algo diferente”, añadió Lugo Delgado.

Arranca la jornada

En la capacitación, los estudiantes recibieron herramientas personales y de grupo para fortalecer sus habilidades, como el trabajo en equipo, la resolución de problemas y los derechos humanos.

Una vez conformados los equipos, los estudiantes identificaron un problema social cercano a su entorno escolar o comunitario para comenzar con el diseño de una solución concreta, pero, sobre todo, viable.

Los jóvenes presentaron desde aplicaciones, campañas de sensibilización, cursos de deportes para la prevención de adicciones y campañas de reciclaje al jurado, integrado por Rocío Melchor Ibarra, directora general del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; Rogelio Carmona García, jefe de Apoyos Educativos; y Bryan Dávalos, psicólogo clínico.

El equipo ganador se llevó un total de 5 mil pesos y su proyecto podría ser impulsado por las instituciones gubernamentales.

El ejercicio será replicado en centros educativos de nivel medio superior y superior de los municipios de Celaya, Irapuato, San Miguel de Allende y Silao.

La Secretaría de Seguridad y Paz fortalece espacios de participación para que las juventudes aporten sus propias ideas a la prevención. Escuchar sus voces, reconocer las situaciones que viven y acompañarlos en la construcción de alternativas permite impulsar una cultura de diálogo, participación y resolución pacífica de conflictos desde los entornos donde se desenvuelven.