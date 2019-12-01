Pronostican lluvias y heladas en gran parte del territorio nacional

Ciudad de México, a 9 de diciembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional, pronosticó que el frente frío 19 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, lo que ocasionará lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas (norte y este) y Tabasco (sur y sureste); muy fuertes en Veracruz (región Olmeca) y Oaxaca (este), y fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Además, la masa polar asociada a dicho fenómeno propiciará bancos de niebla en zonas altas del oriente y sureste del país, asimismo se mantendrá el evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y de 50 a 70 km/h en las costas de Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche y Yucatán.
Pronóstico de lluvias para el 9 de diciembre de 2025:
- Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (norte y este) y Tabasco (sur y sureste).
- Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (región Olmeca) y Oaxaca (este).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (región Los Tuxtlas), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla (regiones Sierra Norte, Valle Serdán, Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis, Tehuacán-Sierra Negra y Mixteca) y Veracruz (regiones Sotavento, Las Montañas y Papaloapan).
- Aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla (región Sierra Nororiental) y Veracruz (regiones Huasteca Baja y Capital).
Pronóstico de temperaturas mínimas para este martes:
- De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
- De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.