Pronostican lluvias y heladas en gran parte del territorio nacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 07:15:19

Ciudad de México, a 9 de diciembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional, pronosticó que el frente frío 19 se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, lo que ocasionará lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas (norte y este) y Tabasco (sur y sureste); muy fuertes en Veracruz (región Olmeca) y Oaxaca (este), y fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además, la masa polar asociada a dicho fenómeno propiciará bancos de niebla en zonas altas del oriente y sureste del país, asimismo se mantendrá el evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y de 50 a 70 km/h en las costas de Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche y Yucatán.

Pronóstico de lluvias para el 9 de diciembre de 2025:

Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (norte y este) y Tabasco (sur y sureste).

Chiapas (norte y este) y Tabasco (sur y sureste). Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (región Olmeca) y Oaxaca (este).

Veracruz (región Olmeca) y Oaxaca (este). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (región Los Tuxtlas), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Veracruz (región Los Tuxtlas), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla (regiones Sierra Norte, Valle Serdán, Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis, Tehuacán-Sierra Negra y Mixteca) y Veracruz (regiones Sotavento, Las Montañas y Papaloapan).

Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla (regiones Sierra Norte, Valle Serdán, Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis, Tehuacán-Sierra Negra y Mixteca) y Veracruz (regiones Sotavento, Las Montañas y Papaloapan). Aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla (región Sierra Nororiental) y Veracruz (regiones Huasteca Baja y Capital).

Pronóstico de temperaturas mínimas para este martes: