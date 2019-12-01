Pronostican lluvias y bajas temperaturas en gran parte del país

Ciudad de México, a 4 de febrero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío 33 recorrerá el noreste y oriente de la República Mexicana y ocasionará lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, además de chubascos en estados del centro, sur y sureste del territorio nacional.
De igual forma, la masa de aire polar que impulsa al meteoro provocará un evento de “Norte” fuerte con oleaje elevado en costas de Tamaulipas y Veracruz, así como un nuevo descenso de las temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro del país.
Pronóstico de lluvias para el 4 de febrero de 2026:
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (Huasteca), Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Sierra Gorda, Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital), Oaxaca y Guerrero.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Alta, Sotavento, Papaloapan, Olmeca y Los Tuxtlas), Tabasco y Chiapas.
- Aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Aguascalientes y Colima.
- Posible caída de nieve o aguanieve, durante la noche: cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- De 35 a 40 °C: Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (costa).
- De 30 a 35 °C: Durango (oeste), Nayarit, Jalisco y Colima.
Pronóstico de temperaturas mínimas para el miércoles:
- De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
- De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- De 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.