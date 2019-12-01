Pronostican lluvias y bajas temperaturas en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 07:14:17

Ciudad de México, a 4 de febrero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío 33 recorrerá el noreste y oriente de la República Mexicana y ocasionará lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, además de chubascos en estados del centro, sur y sureste del territorio nacional.

De igual forma, la masa de aire polar que impulsa al meteoro provocará un evento de “Norte” fuerte con oleaje elevado en costas de Tamaulipas y Veracruz, así como un nuevo descenso de las temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro del país.

Pronóstico de lluvias para el 4 de febrero de 2026:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (Huasteca), Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Sierra Gorda, Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital), Oaxaca y Guerrero.

San Luis Potosí (Huasteca), Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Sierra Gorda, Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital), Oaxaca y Guerrero. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Alta, Sotavento, Papaloapan, Olmeca y Los Tuxtlas), Tabasco y Chiapas.

Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Alta, Sotavento, Papaloapan, Olmeca y Los Tuxtlas), Tabasco y Chiapas. Aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Aguascalientes y Colima.

Zacatecas, Aguascalientes y Colima. Posible caída de nieve o aguanieve, durante la noche: cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 35 a 40 °C: Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (costa).

Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (costa). De 30 a 35 °C: Durango (oeste), Nayarit, Jalisco y Colima.

Pronóstico de temperaturas mínimas para el miércoles: