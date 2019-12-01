Pronostican lluvias puntuales fuertes en varios estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 07:27:17

Ciudad de México, a 1 de julio 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que una en niveles altos de la atmósfera sobre el occidente del golfo de México propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en al menos 10 estados.

Se esperan dichas precipitaciones en:

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Jalisco

Colima

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Veracruz

Oaxaca

También habrá lluvias puntuales fuertes en Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Guerrero.

Además, de precipitaciones con intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, todas acompañadas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en estados del norte, centro y occidente de México.

En el Valle de México se espera cielo nublado la mayor parte del día con ambiente cálido por la tarde y lluvias puntuales fuertes.