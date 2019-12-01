Pronostican lluvias puntuales fuertes en noroeste del país

Ciudad de México, a 11 de agosto 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el monzón mexicano en combinación con inestabilidad atmosférica, originará lluvias puntuales fuertes en Nayarit, Durango, Sinaloa, Chihuahua y Sonora; lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur; y lluvias aisladas en zonas de Baja California.
Además, un canal de la Mesa del Norte y la Mesa Central generará lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, Morelos y Estado de México.
De igual forma, se esperan precipitaciones puntuales fuertes en Veracruz, Tlaxcala, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León; y lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila; todas acompañadas con descargas eléctricas.
Pronóstico de lluvias para el 11 de agosto de 2025:
- Muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca y Chiapas.
- Fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Campeche y Yucatán.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur y Coahuila.
- Aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y centro).
- De 40 a 45 °C: Baja California Sur (sur), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (noreste y suroeste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).
- De 35 a 40 °C: Coahuila, Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí (centro y este), Nayarit (norte), Jalisco (norte), Michoacán (sur y suroeste), Veracruz, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- De 30 a 35 °C: Colima, Guanajuato, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos (centro y sur).