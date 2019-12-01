Pronostican lluvias puntuales fuertes en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 07:43:26

Ciudad de México, a 15 de enero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío número 28 recorrerá rápidamente el sureste mexicano y la península de Yucatán y provocará intervalos de chubascos a lluvias puntuales muy fuertes en ambas regiones, así como lluvias puntuales intensas en regiones de Chiapas y Tabasco.

Por otra parte, la masa de aire polar impulsada por el fenómeno mantendrá el ambiente frío a gélido con heladas al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Finalmente, el ingreso de aire cálido y húmedo proveniente del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el occidente, centro y sur del territorio nacional, incluido el Valle de México.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este es el pronóstico de lluvias para hoy 15 de enero de 2026: