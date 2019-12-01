Pronostican lluvias fuertes y calor intenso en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Julio de 2026 a las 07:29:52

Ciudad de México, a 22 de julio 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dijo que la presencia del Monzón Mexicano y canales de baja presión originarán lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Además, se esperan chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el oriente, centro, sur y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán; y con posible caída de granizo en estados del noroeste y occidente del país.

Por otra parte, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del territorio mexicano, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán.

Igualmente, se informó que hoy empieza una onda de calor en Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Mientras tanto, en el Valle de México se espera ambiente de templado a cálido con cielo medio nublado a nublado y lluvias e intervalos de chubascos.