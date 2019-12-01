Pronostican lluvias fuertes y calor extremo en el país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 07:14:18

Ciudad de México, a 16 de abril 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que se espera calor y lluvias en buena parte del país.

A través de un comunicado oficial, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que una línea seca sobre el noreste del país ocasionará chubascos con descargas eléctricas en Coahuila, además de lluvias aisladas en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí.

Por otra parte, canales de baja presión en el interior del país generarán lluvias puntuales fuertes en Chiapas; y lluvias con chubascos en Oaxaca, las cuales se acompañarán con posibles descargas eléctricas; asimismo, se prevén lluvias aisladas en zonas de los estados del occidente, centro y sureste del territorio nacional, además de la península de Yucatán.

En contra parte, se mantendrá la onda de calor en zonas de Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Guerrero (noroeste, este y sur) y Oaxaca (sur).

Pronóstico de lluvias para el 16 de abril de 2026:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas.

Chiapas. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila y Oaxaca.

Coahuila y Oaxaca. Aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Campeche y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 40 a 45 °C: Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte), Morelos (sur), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (sur).

Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte), Morelos (sur), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (sur). De 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua, Coahuila (centro), Nuevo León (este), Durango (este y noreste), Zacatecas (sur), San Luis Potosí (norte, centro y sur), Tamaulipas (centro y oeste), Veracruz (sur), Tabasco, Jalisco (centro, norte y sur), Colima (este), Michoacán (centro, este y oeste), Querétaro (centro), Puebla (suroeste), Chiapas (centro, sur y oeste), Campeche y Yucatán (oeste).

Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua, Coahuila (centro), Nuevo León (este), Durango (este y noreste), Zacatecas (sur), San Luis Potosí (norte, centro y sur), Tamaulipas (centro y oeste), Veracruz (sur), Tabasco, Jalisco (centro, norte y sur), Colima (este), Michoacán (centro, este y oeste), Querétaro (centro), Puebla (suroeste), Chiapas (centro, sur y oeste), Campeche y Yucatán (oeste). De 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana del jueves: