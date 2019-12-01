Pronostican lluvias fuertes y ambiente caluroso en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 07:08:42

Ciudad de México, a 21 de agosto 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que el monzón mexicano mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Nayarit y Sinaloa; puntuales fuertes en Durango, Chihuahua y Sonora; intervalos de chubascos en Baja California Sur; y lluvias aisladas en zonas de Baja California.

Mientras tanto, una circulación ciclónica en altura que prevalecerá en el noreste del territorio nacional originará lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas y Coahuila; además de puntuales fuertes en Nuevo León.

Al mismo tiempo, un canal de baja presión que se extenderá sobre el norte y centro de México generará lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y San Luis Potosí; puntuales fuertes en Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas; chubascos en Hidalgo y lluvias aisladas en zonas de Querétaro, mientras que el flujo de aire húmedo del océano Pacífico, originará lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán; y puntuales fuertes en Colima y Jalisco.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso por la tarde sobre la mayor parte de la República Mexicana, y muy caluroso en el norte del litoral de Pacífico y península de Baja California, con temperaturas máximas que podrán superar los 45 °C en el noreste de Baja California, oeste y noroeste de Sonora.

Pronóstico de lluvias para el 21 de agosto:

Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (centro y sur).

Chiapas (centro y sur). Fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Coahuila, San Luis Potosí (norte y centro), Nayarit, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas (suroeste), Veracruz y Tabasco.

Sinaloa, Coahuila, San Luis Potosí (norte y centro), Nayarit, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas (suroeste), Veracruz y Tabasco. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Campeche.

Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Campeche. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California Sur, Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo. Aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Querétaro.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy: