Pronostican lluvias fuertes en varios estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 07:11:49

Ciudad de México, a 23 de octubre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país ocasionará chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones.

Además, otro canal de baja presión y el ingreso de humedad procedente del mar Caribe y golfo de México generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán.

De igual forma, más canales de baja presión sobre el interior del país, originarán lluvias aisladas y chubascos dispersos en estados del norte, occidente y centro de México, además de lluvias puntuales fuertes en Michoacán.

Pronóstico de lluvias para este 23 de octubre:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chihuahua (oeste), Michoacán (centro, oeste y sur), Veracruz (región Olmeca), Tabasco (oeste y sur), Oaxaca (noreste), Chiapas (norte, este y sur) y Quintana Roo (sur).

: Chihuahua (oeste), Michoacán (centro, oeste y sur), Veracruz (región Olmeca), Tabasco (oeste y sur), Oaxaca (noreste), Chiapas (norte, este y sur) y Quintana Roo (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Sonora (este y sureste), Tamaulipas (regiones Mante y Sur), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla), Nayarit (oeste y sur), Jalisco (oeste y costa), Colima (norte), San Luis Potosí (región Huasteca), Puebla (regiones Valle de Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Estado de México (suroeste), Guerrero (oeste y costa), Yucatán (sur) y Campeche (suroeste).

: Sonora (este y sureste), (regiones Mante y Sur), (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla), Nayarit (oeste y sur), Jalisco (oeste y costa), Colima (norte), (región Huasteca), Puebla (regiones Valle de Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Estado de México (suroeste), Guerrero (oeste y costa), Yucatán (sur) y Campeche (suroeste). Aisladas (0.1 a 5 mm): Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (región Huasteca), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Coahuila, Sinaloa, Durango y Nuevo León.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 35 a 40 °C : Baja California Sur, Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Campeche y Yucatán.

: Baja California Sur, Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Campeche y Yucatán. De 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Puebla (suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este jueves: