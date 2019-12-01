Pronostican lluvias fuertes en gran parte del territorio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 07:22:00
Ciudad de México, a 1 de octubre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó  lluvias de fuertes a intensas en 17 estados del país.

A través de un comunicado, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que la onda tropical 35 fue absorbida por una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero y ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán.

También se esperan para esta jornada lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco  y Chiapas.

Pronóstico de lluvias para el 1 de octubre:

  • Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (este), Oaxaca (oeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste y sur) y Chiapas (norte y costa).
  • Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla y Tamaulipas.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.
  • Aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

  • De 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
  • De 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
