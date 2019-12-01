Pronostican lluvias fuertes en el norte y centro del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 07:13:24

Ciudad de México, a 29 de agosto 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el monzón mexicano mantendrá lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en noroeste de México; chubascos en Baja California Sur; y lluvias aisladas en zonas de Baja California.

Además, la onda tropical 27 originará lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Guerrero; y el aire húmedo del océano Pacífico ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco.

Por otra parte, un canal de baja presión que se extenderá desde el norte hasta el centro de México generará lluvias puntuales intensas en el sur de Veracruz; puntuales muy fuertes en Puebla y Morelos; puntuales fuertes en Estado de México; chubascos en Tlaxcala, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Nuevo León y Coahuila; así como lluvias aisladas en zonas de San Luis Potosí y Tamaulipas.

Pronóstico de lluvias para el 29 de agosto de 2025:

Muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (este), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, centro y sur), Veracruz (sur) y Tabasco (este y sur).

Guerrero (este), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, centro y sur), Veracruz (sur) y Tabasco (este y sur). Fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Morelos, Campeche y Yucatán.

Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Morelos, Campeche y Yucatán. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, Durango, Estado de México y Quintana Roo.

Sinaloa, Durango, Estado de México y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México.

Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México. Aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy: