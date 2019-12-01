Pronostican lluvias fuertes en el norte y centro del país

Ciudad de México, a 29 de agosto 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el monzón mexicano mantendrá lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en noroeste de México; chubascos en Baja California Sur; y lluvias aisladas en zonas de Baja California.
Además, la onda tropical 27 originará lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Guerrero; y el aire húmedo del océano Pacífico ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco.
Por otra parte, un canal de baja presión que se extenderá desde el norte hasta el centro de México generará lluvias puntuales intensas en el sur de Veracruz; puntuales muy fuertes en Puebla y Morelos; puntuales fuertes en Estado de México; chubascos en Tlaxcala, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Nuevo León y Coahuila; así como lluvias aisladas en zonas de San Luis Potosí y Tamaulipas.
Pronóstico de lluvias para el 29 de agosto de 2025:
- Muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (este), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte, centro y sur), Veracruz (sur) y Tabasco (este y sur).
- Fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Morelos, Campeche y Yucatán.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, Durango, Estado de México y Quintana Roo.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México.
- Aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, San Luis Potosí y Tamaulipas.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Guerrero (suroeste).
- De 35 a 40 °C: Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro (norte), Hidalgo (noreste), Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- De 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), Guanajuato (noreste) y Puebla (norte y suroeste).