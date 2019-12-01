Pronostican lluvias en el oriente, centro y sur del país; habrá calor en gran parte del territorio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 07:26:52

Ciudad de México, a 23 de marzo 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que una circulación ciclónica ocasionará intervalos de chubascos en estados del occidente, centro, oriente y sur del país, con lluvias puntuales fuertes en zonas de Puebla y Veracruz.

Mientras tanto, un canal de baja presión en el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del mar Caribe, generará lluvias y chubascos en Tabasco, Chiapas y la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en zonas de Oaxaca.

Asimismo, continuará la onda de calor en Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Jalisco (centro y sur), Colima (este), Guerrero (centro y sur) y Oaxaca (sur y este); finalizando en Sinaloa, e iniciando a partir de hoy en Michoacán (centro y suroeste) y Chiapas (suroeste).

Pronóstico de lluvias para el lunes 23 de marzo de 2026:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Puebla, Veracruz y Oaxaca.

: Puebla, Veracruz y Oaxaca. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Chiapas.

: Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Chiapas. Aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Campeche y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas para este lunes:

De 40 a 45 °C : Sonora (este).

: Sonora (este). De 35 a 40 °C : Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango (noroeste), Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas.

: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango (noroeste), Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas. De 30 a 35 °C: Nayarit, Zacatecas (sur), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz (sur), Tabasco, Campeche y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy: