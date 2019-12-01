Pronostican lluvia y frío en gran parte del territorio nacional

Pronostican lluvia y frío en gran parte del territorio nacional
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 07:44:10
Ciudad de México, a 3 de diciembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó que el frente frío 17 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste de México, lo que ocasionará chubascos en Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), y lluvias aisladas en Tamaulipas.

Además, la aproximación de un sistema frontal al noroeste y norte del país propiciará lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Durango y Chihuahua, intervalos de chubascos en zonas de Sonora, y lluvias aisladas en el norte del territorio nacional.

Pronóstico de lluvias para el 3 de diciembre de 2025:

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Durango y Chihuahua.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Coahuila, Nayarit, Jalisco, Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Guerrero,  Oaxaca y Chiapas.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Tlaxcala, Estado de México, Michoacán, Colima, Tabasco y Quintana Roo.
  • Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: sierras de Chihuahua (sur), Durango y Sinaloa.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

  • De 35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (istmo) y Campeche.
  • De 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, Morelos, Puebla(suroeste), Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este miércoles

  • De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
  • De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
  • De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.
Noventa Grados
