Pronostican llegada de nuevo frente frío; se mantiene bajas temperaturas y lluvias
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 07:45:02
Ciudad de México, a 19 de enero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó la llegada de un nuevo frente frío desde el norte y noroeste del país, por lo que se mantendrán las bajas temperaturas y las lluvias.

Asimismo, indicó que la masa de aire polar del frente frío 29 cubrirá el golfo de México y generará viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y rachas de 30 a 50 km/h en costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; además de ambiente frío a muy frío, con heladas matutinas y bancos de niebla en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Mientras tanto, un canal de baja presión del océano Pacífico originará lluvias y chubascos en estados del noroeste, occidente, centro y sur de la República Mexicana.

Al mismo tiempo, en el Valle de México se espera cielo medio nublado durante el día, con ambiente frío a fresco y bancos de niebla por la mañana.

