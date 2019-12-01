Pronostican fuertes lluvias y bajas temperaturas en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 07:31:17

Ciudad de México, a 9 de noviembre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que una circulación ciclónica originará lluvias e intervalos de chubascos en el norte y noroeste del territorio mexicano.

Además, el frente frío 4 ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Tamaulipas, lluvias puntuales fuertes en zonas de Nuevo León y Veracruz, así como chubascos en San Luis Potosí.

Pronóstico de lluvias para el 9 de noviembre de 2026:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas (noreste).

Tamaulipas (noreste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León (norte, centro y este), Veracruz (centro y sur), Puebla (noreste y sureste), Oaxaca (noroeste y noreste), Chiapas (sur) y Tabasco (sur y oeste).

Nuevo León (norte, centro y este), Veracruz (centro y sur), Puebla (noreste y sureste), Oaxaca (noroeste y noreste), Chiapas (sur) y Tabasco (sur y oeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Ciudad de México y Tlaxcala.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 09 de noviembre de 2026:

De 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa (sur), San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Morelos.

Sonora (sur), Sinaloa (sur), San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Morelos. De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy: