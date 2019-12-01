Pronostican frío extremo y nevadas en el norte del país por tormenta invernal

Pronostican frío extremo y nevadas en el norte del país por tormenta invernal
Fecha: 24 de Enero de 2026
Ciudad de México, a 24 de enero 2026.- El Sistema Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó que la tercera tormenta invernal y el frente frío número 31 interaccionarán con el frente frío 30 en el noroeste del país y mantendrán temperaturas frías a gélidas, vientos fuertes a intensos y lluvias fuertes a muy fuertes en los estados del noroeste, norte y noreste de México, con lluvias puntuales intensas en Durango.

Además, se espera caída nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Coahuila; y lluvia engelante en Zacatecas.

Mientras que, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, generará lluvias y chubascos en el sur y sureste del territorio nacional.

Pronóstico de lluvias para hoy 24 de enero:

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Durango.

  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua.

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Coahuila y Nayarit.

  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Jalisco y Oaxaca.

  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Guerrero, Veracruz, Puebla, Chiapas y Quintana Roo.

  • Lluvia engelante, por la noche: Zacatecas.

Pronóstico de temperaturas mínimas:

  • Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

  • Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

