Pronostican frente frío y lluvias en varios estados

Pronostican frente frío y lluvias en varios estados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 07:21:40
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 3 de octubre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó  que una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical al sur de Michoacán y Colima generará  lluvias puntuales intensas en Guerrero (norte, este y costa) y Oaxaca (oeste, norte, y sur); así como lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente de la República Mexicana.

Además, un canal de baja presión generará  lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

De igual forma, otro canal de baja presión ocasionará lluvias con chubascos en regiones del norte y centro del territorio nacional, además de lluvias fuertes a muy fuertes en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos.

Pronóstico de lluvias para este 3 de octubre:

  • Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (norte, este y costa), Oaxaca (oeste, norte y sur), Veracruz (sur), Tabasco (oeste y sur), Chiapas (norte, oeste y sur) y Yucatán (centro)
  • Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Campeche y Quintana Roo.
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit, Jalisco y Ciudad de México.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Tlaxcala.
  • Aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Durango, Nuevo León, Guanajuato y Querétaro.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

  • De 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Sinaloa, Colima, Michoacán y Oaxaca.
  • De 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Guerrero, Chiapas, Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este viernes:

  • De 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca.
Noventa Grados
Más información de la categoria
Arresta SSP a presunto asaltante de tiendas OXXO en Morelia, Michoacán
Zacatecas amanece con múltiples bloqueos y quema de vehículos
Más violencia en Culiacán; al menos seis muertos, entre ellos un menor de edad
Tras asalto a tienda Oxxo en Tlaxcala, hombre pierde la vida al ser detenido
Más información de la categoria
Huachicol fiscal deja daño de 600 mil millones de pesos al erario público en México
Zacatecas amanece con múltiples bloqueos y quema de vehículos
Gobierno de la CDMX reporta 123 heridos por la marcha del 2 de octubre: caos, saqueos y violencia del Bloque Negro
Ataque armado contra la Policía sacude la noche en Apatzingán, Michoacán, y desata persecución
Comentarios