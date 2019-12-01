Pronostican frente frío y lluvias en varios estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 07:21:40

Ciudad de México, a 3 de octubre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical al sur de Michoacán y Colima generará lluvias puntuales intensas en Guerrero (norte, este y costa) y Oaxaca (oeste, norte, y sur); así como lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente de la República Mexicana.

Además, un canal de baja presión generará lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

De igual forma, otro canal de baja presión ocasionará lluvias con chubascos en regiones del norte y centro del territorio nacional, además de lluvias fuertes a muy fuertes en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos.

Pronóstico de lluvias para este 3 de octubre:

Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (norte, este y costa), Oaxaca (oeste, norte y sur), Veracruz (sur), Tabasco (oeste y sur), Chiapas (norte, oeste y sur) y Yucatán (centro)

Guerrero (norte, este y costa), Oaxaca (oeste, norte y sur), Veracruz (sur), Tabasco (oeste y sur), Chiapas (norte, oeste y sur) y Yucatán (centro) Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Campeche y Quintana Roo.

Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Campeche y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit, Jalisco y Ciudad de México.

Nayarit, Jalisco y Ciudad de México. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Tlaxcala.

Baja California Sur, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Tlaxcala. Aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Durango, Nuevo León, Guanajuato y Querétaro.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Sinaloa, Colima, Michoacán y Oaxaca.

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Sinaloa, Colima, Michoacán y Oaxaca. De 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Guerrero, Chiapas, Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este viernes: