Pronostican clima lluvioso en gran parte del país

Pronostican clima lluvioso en gran parte del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 07:15:33
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Ciudad de México, a 6 de julio 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que una circulación ciclónica en interacción con un canal de baja presión originarán lluvias intensas en zonas de Oaxaca y Chiapas.

Además, generarán lluvias de fuertes a muy fuertes en el noreste y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Igualmente, otro canal de baja presión sobre el norte, occidente y centro del territorio nacional, en interacción con inestabilidad atmosférica, propiciará chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, así como lluvias intensas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán; y lluvias muy fuertes en zonas de Sinaloa y Durango.

Por otra parte, en el Valle de México se espera ambiente cálido y cielo medio nublado con lluvias puntuales fuertes.

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