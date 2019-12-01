Pronostican ambiente frío en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 07:16:47

Ciudad de México, a 24 de febrero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que se presentará un ambiente frío a gélido y con posibles heladas en zonas altas del norte, noreste, centro, oriente y sureste del país.

Al mismo tiempo, se prevé que un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y aunado al ingreso de humedad, propiciarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el occidente, sur y sureste mexicano.

Pronóstico de lluvias para el 24 de febrero de 2026:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas.

: Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas. Aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Nayarit, Jalisco y Colima.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 24 de febrero de 2026:

De 35 a 40 °C : Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Chiapas (costa).

: Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Chiapas (costa). De 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Morelos y Puebla (suroeste).

Pronóstico de temperaturas mínimas para este martes: