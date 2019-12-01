Pronostican ambiente frío en gran parte del país

Ciudad de México, a 24 de febrero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que se presentará un ambiente frío a gélido y con posibles heladas en zonas altas del norte, noreste, centro, oriente y sureste del país.
Al mismo tiempo, se prevé que un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y aunado al ingreso de humedad, propiciarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el occidente, sur y sureste mexicano.
Pronóstico de lluvias para el 24 de febrero de 2026:
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas.
- Aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Nayarit, Jalisco y Colima.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 24 de febrero de 2026:
- De 35 a 40 °C: Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Chiapas (costa).
- De 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Morelos y Puebla (suroeste).
Pronóstico de temperaturas mínimas para este martes:
- De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
- De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca.
- De 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Chiapas.