Profepa revela causas de muerte de Mincho y Moana, dos delfines en cautiverio en Cancún y Sonora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 21:20:56

Ciudad de México, 6 de noviembre de 2026.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dio a conocer las causas de muerte de dos delfines que vivían en cautiverio en instalaciones de Cancún y Sonora, luego de realizar estudios para conocer qué ocurrió con ambos animales.

Uno de los casos corresponde a Mincho, delfín que murió el pasado 30 de octubre en Dolphin Connection Cancún. De acuerdo con los resultados de la necropsia, el ejemplar padecía cáncer en la lengua, enfermedad que se extendió a otros órganos de su cuerpo y que finalmente provocó su muerte.

La dependencia explicó que, debido al avance de la enfermedad, Mincho dejó de responder al tratamiento médico que recibía por parte de los veterinarios.

El segundo caso fue el de Moana, quien murió el 1 de octubre en el Delfinario Sonora. Los estudios determinaron que sufrió un fuerte golpe en el hígado, posiblemente causado por la caída de una lámpara durante las ráfagas del huracán Polo.

Según la Profepa, la lesión afectó su comportamiento y alimentación, situación que fue empeorando hasta ocasionar su muerte.

Tras estos hechos, la Procuraduría informó que mantiene revisiones en ambos establecimientos para comprobar que los animales reciban los cuidados necesarios y que las instalaciones cumplan con las medidas de seguridad.

También señaló que continuará con las investigaciones para determinar si existen responsables y, en caso de encontrar irregularidades, aplicar las sanciones correspondientes.