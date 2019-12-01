Profeco presenta 43 denuncias contra gasolineras por vender "litros incompletos"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 08:58:26
Ciudad de México, a 22 de diciembre 2025.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) un total de 43 denuncias contra gasolineras por vender litros incompletos de combustible.

Según un comunicado oficial, dichas acciones forman parte del Operativo Extraordinario de Verificación.

En ese sentido, la dependencia federal apuntó que en coordinación con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) fueron verificadas 230 estaciones de servicio en la República Mexicana, lo que derivó en sanciones y denuncias por distintas infracciones a la ley.

“Las más graves que se detectaron en los recorridos realizados a lo largo del país fueron porque algunas estaciones de servicio no despachaban litros completos de combustible, lo que pudiese implicar un delito en detrimento de la economía de las y los mexicanos. Por esta razón, se presentaron 43 denuncias ante la Fiscalía General de la República”, se explicó en la nota de prensa.

En dichas visitas, el personal de la Procuraduría inmovilizó 780 instrumentos de medición, y la ASEA impuso clausura temporal total en 161 estaciones de servicio por distintos incumplimientos en materia ambiental.

El operativo terminó el pasado 16 de diciembre, pero se informó que la Profeco mantiene acciones ordinarias son atribución de la Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza, de tal forma que si durante las acciones que realice detecta alguna irregularidad, procederá a imponer una sanción o interponer la denuncia correspondiente.

