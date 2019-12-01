Profeco anuncia ampliación en monitoreo nacional para detectar gasolineras con sobre precio

Ciudad de México, a 6 de abril 2026.- El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz, dio a conocer que comenzará un monitoreo más amplio de los precios de la gasolina en todo el país, con el objetivo de identificar y exhibir a las estaciones de servicio que venden el combustible por encima de niveles justificados.

“Tenemos la instrucción de a partir de hoy hacer un monitoreo mucho más amplio de los precios de la gasolina en todo el país para seguir revisando y evidentemente evidenciar a las estaciones de servicio que están cobrando mucho muy alto el precio de la gasolina regular”, indicó.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, el funcionario federal presentó el reporte semanal “Quién es quién en los precios”, en el cual señaló que la instrucción es reforzar la vigilancia ante incrementos que no tienen sustento en los costos actuales del combustible.

Asimismo, explicó que los precios manejados por Petróleos Mexicanos (Pemex) se han mantenido prácticamente sin cambios, por lo que algunas gasolineras no tendrían argumentos para elevar el costo de la gasolina regular.

Además, el procurador Escalante Ruiz agregó que el seguimiento forma parte de la estrategia nacional para promover la estabilización del precio de los combustibles y proteger la economía de los consumidores.

De acuerdo con el reporte de Profeco, el precio promedio nacional de la gasolina regular durante la semana pasada fue de 23.70 pesos por litro. Entre las estaciones con precios considerados justos destacó una gasolinera G500 en Villahermosa, Tabasco, con un precio de 23.26 pesos por litro.

En contra parte, el organismo detectó estaciones con márgenes de ganancia superiores a lo razonable, como una estación Oxxogas en Aguascalientes, donde el litro se vendía en 24.99 pesos, con un margen de 2.85 pesos por litro.