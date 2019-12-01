Productores y transportistas inician bloqueos en Guanajuato; piden seguridad y precios justos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 13:02:43

Penjamo, Guanajuato, a 6 de abril 2026.– La mañana de este lunes, alrededor de las 11:15 horas, comenzaron a registrarse bloqueos en distintos puntos del país por parte de productores agrícolas y transportistas, una movilización que también tuvo eco en el estado de Guanajuato.

En la entidad, la protesta se concentró sobre la carretera La Piedad–Pénjamo, específicamente a la altura del Libramiento Norte en el municipio de Pénjamo, donde los inconformes manifestaron su exigencia de mejores condiciones para el traslado de sus productos, así como precios más justos para sus cosechas.

Los participantes señalaron que la inseguridad en las carreteras ha afectado de manera directa sus actividades, además de enfrentar dificultades económicas derivadas de los costos de producción y la comercialización de sus productos.

Ante esta situación, autoridades estatales hicieron un llamado a los automovilistas para extremar precauciones, considerar rutas alternas y planificar con anticipación sus tiempos de traslado, a fin de evitar contratiempos.

Hasta el momento, no se reportan incidentes mayores, aunque la circulación en la zona se ha visto afectada de manera parcial.