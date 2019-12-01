Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 21:10:00

Guadalajara, Jalisco, a 17 de noviembre de 2026.- Luego de ocho horas de complicaciones viales en distintos puntos de Jalisco, productores de maíz comenzaron a retirar los bloqueos carreteros que mantenían como medida de presión para exigir mejores condiciones de comercialización y precios justos para el grano, tras alcanzar acuerdos con autoridades federales.

El presidente de la asociación Amigos por el Campo, César Ortiz, informó que se dio la instrucción a los manifestantes de liberar las vialidades, luego de acordar con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) una aportación de 950 pesos por tonelada de maíz comercializada.

Como parte de los compromisos, también se planteó un apoyo de 300 pesos por tonelada para cubrir gastos de flete del sector pecuario, además de una aportación estatal estimada en 150 pesos por tonelada, cuya definición será abordada en una reunión programada para este miércoles 18 de noviembre.

El encuentro contará con la participación de representantes de los gobiernos estatales y funcionarios federales, entre ellos María Luisa Albores, directora de Alimentación para el Bienestar, y César Yáñez Centeno, subsecretario de Gobernación, con quienes buscarán avanzar en los compromisos relacionados con el sector agrícola.

Durante la jornada, los productores mantuvieron cierres en al menos cinco puntos carreteros de Jalisco, entre ellos las vías Guadalajara-Colima, Guadalajara-Nogales, Guadalajara-México, La Barca-Atotonilco y la carretera 80, a la altura de Tepatitlán.

Las movilizaciones también se extendieron a Guanajuato y Michoacán, donde agricultores reclamaron la falta de apoyos para la comercialización de sus cosechas y expusieron otras problemáticas relacionadas con el acceso al agua.

Tras anunciar la liberación de las vialidades, representantes del sector manifestaron su expectativa de que los compromisos se cumplan y evitar así nuevas movilizaciones que afecten a los automovilistas y al traslado de mercancías.