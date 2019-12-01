Producción de huevo crece 6.1% y proyecta sólido cierre para 2026: AGRICULTURA

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2026 a las 13:36:21

Ciudad de México, a 9 de octubre 2026.- La producción mexicana de huevo se consolidó como uno de los motores más dinámicos del sector agropecuario, al registrar un crecimiento de 6.1 por ciento en volumen y 18.8 por ciento en valor al cierre de 2025, destacó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA).

De acuerdo con cifras de la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP), la producción nacional pasó de 3 millones 270 mil 074 toneladas en 2024 a 3 millones 469 mil 598 toneladas en 2025, es decir, aumentó 199 mil 524 toneladas.

En términos económicos, el valor de la producción pasó de 96 mil 675 millones de pesos a 114 mil 881 millones de pesos, lo que representó un repunte de 18 mil 206 millones de pesos.

Si bien las 32 entidades participan en la avicultura, la producción de huevo se concentra en cinco estados que aportan el 80.6 por ciento del total nacional: Jalisco, un millón 789 mil 061 toneladas; Puebla, 496 mil 846 toneladas; Sonora, 204 mil 768 toneladas; Yucatán, 165 mil 272 toneladas, y San Luis Potosí, 142 mil 820 toneladas.

A nivel global, la secretaría federal resaltó que México ocupa el sexto lugar entre 177 países productores y aporta 2.7 por ciento de la producción mundial de esta proteína clave.

El huevo se mantiene como un pilar en la dieta mexicana debido a su alto valor nutricional y accesibilidad, toda vez que el consumo anual per cápita alcanzó los 24.8 kilogramos, y se colocó como un elemento indispensable de la canasta básica y un aliado estratégico para la soberanía alimentaria del país.

Y para proteger el bolsillo de las familias y garantizar el acceso continuo a productos de primera necesidad, el Gobierno de México reafirma su compromiso a través del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), acuerdo impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que contribuye a mantener precios estables en alimentos esenciales como el huevo.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, liderada por Columba Jazmín López Gutiérrez, reiteró que el desempeño registrado ratifica la solidez de la avicultura mexicana en ese periodo, y estimó que su producción se mantendrá a un ritmo constante y sostenido en este 2026.

Lo anterior porque las cifras preliminares muestran una producción de un millón 422 mil 420 toneladas a mayo, es decir, 40 por ciento de la meta programada para el cierre del año en curso.