'Priscilla' se intensifica a categoría 2 y avanza por el Pacífico mexicano

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 07:11:49

Ciudad de México, a 7 de octubre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que el huracán ‘Priscilla’ se intensificó a categoría 2 durante la madrugada del 7 de octubre, mientras avanza por el Pacífico mexicano.

A través de un comunicado, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que al corte de las 3:00 horas el centro del ciclón se localizó a 410 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 390 km al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

De igual forma, indicó que el fenómeno registra vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora (km/h), rachas de 195 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 17 km/h.

“Priscilla” generará lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Baja California Sur (sur), Sinaloa (centro y sur) y Nayarit (norte y centro), además de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Jalisco, Colima y Michoacán“, puntualizó el SMN en la nota.