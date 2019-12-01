-->

'Priscilla' se intensifica a categoría 2 y avanza por el Pacífico mexicano

'Priscilla' se intensifica a categoría 2 y avanza por el Pacífico mexicano
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 07:11:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 7 de octubre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que el huracán ‘Priscilla’ se intensificó a categoría 2 durante la madrugada del 7 de octubre, mientras avanza por el Pacífico mexicano.

A través de un comunicado, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que al corte de las 3:00 horas el centro del ciclón se localizó a 410 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 390 km al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

De igual forma, indicó que el  fenómeno registra vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora (km/h), rachas de 195 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 17 km/h.

“Priscilla” generará lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Baja California Sur (sur), Sinaloa (centro y sur) y Nayarit (norte y centro), además de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Jalisco, Colima y Michoacán“, puntualizó el SMN en la nota.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Doble homicidio en Pátzcuaro, Michoacán: hallan a dos hombres acribillados en camino de terracería 
Persecución y enfrentamiento armado en Apatzingán, Michoacán, deja dos muertos y armas aseguradas
Dos lesionados en accidente en Lomas de Casa Blanca, en Querétaro capital
Fallece en un hospital el hombre que fue baleado en la tenencia de Tacícuaro, municipio de Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Claudia Sheinbaum niega acarreo en su Informe de Gobierno; afirma esos tiempos se acabaron
Suspende Baja California Sur clases por paso del huracán “Priscilla”
Entre acusaciones de genocidio y extremismo se cumplen 2 años del conflicto Israel-Gaza
México Sub-20 va por el pase a Cuartos de Final ante Chile: todas las miradas puestas en la joya Gilberto Mora
Comentarios