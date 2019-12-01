'Priscilla' se debilita a tormenta tropical mientras avanza por el Pacífico mexicano

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 14:40:06

Ciudad de México, a 8 de octubre 2025.- ‘Priscilla’ se degradó a tormenta tropical durante la tarde del 8 de octubre, mientras cursa por el Pacífico mexicano.

A través de un comunicado en redes sociales, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el ciclón se encuentra a 315 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y se desplaza a una velocidad de 11 kilómetros por hora (km/h) con dirección noroeste, además de que presenta vientos máximos sostenidos de 110 km/h con rachas de hasta 140.

Asimismo, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pronosticó que en las próximas 24 horas se esperan lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) al sur de Baja California Sur, e intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Sinaloa y Nayarit.

Así como vientos sostenidos de 50 a 60 km/h con rachas de entre 70 y 90 en la costa de Baja California Sur, mientras que en las zonas costeras de los estados de Sinaloa y Nayarit el viento sostenido alcanzará de 20 a 30 km/h con rachas de 40 y 60 km/h.

Aunque la intensidad del fenómeno meteorológico ha disminuido, se mantiene la zona de vigilancia por los efectos que Priscilla pueda provocar desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, en Baja California Sur.