Primero el chocolate y ahora el Café del Bienestar para que "se sigan retorciendo", dice Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 12:53:53
Ciudad de México, a 22 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que su administración producirá el Café del Bienestar, para que sus opositores “se sigan retorciendo”.

“Vamos a presentar pronto, con María Luisa Albores (directora de Alimentación para el Bienestar), el Café del Bienestar para que se sigan retorciendo”, dijo la jefa del Ejecutivo federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana indicó que dicho producto será para apoyar a mujeres de la montaña de Guerrero.

“Ahora estamos con Café del Bienestar. Una de las principales regiones donde estamos trabajando, y principalmente queremos que el apoyo sea para mujeres, es la montaña de Guerrero, donde se produce café. Se compra el café a buen precio, se procesa, se hace soluble, y se vende en las tiendas del Bienestar. Es 100 por ciento café, está riquísimo, por cierto”, agregó la gobernante.

Por otra parte, la presidenta Sheinbaum comentó que el Chocolate del Bienestar ha tenido mucho éxito en ventas.

Noventa Grados
