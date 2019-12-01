PRI presiona por alianza opositora: “Alito” pide a PAN y MC unirse contra Morena

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 16:46:37

Ciudad de México, 5 de marzo del 2026.- El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, volvió a llamar al Partido Acción Nacional (PAN) y a Movimiento Ciudadano (MC) a conformar una alianza rumbo a las elecciones de 2027.

El también senador retomó el planteamiento que hizo durante el aniversario de la fundación del PRI, donde insistió en la necesidad de construir un bloque opositor. En ese contexto, pidió a ambos partidos reflexionar sobre lo que calificó como “la responsabilidad histórica que tenemos enfrente”.

A través de redes sociales, Moreno Cárdenas difundió un mensaje en el que expone “10 razones a favor de construir una alianza para salvar a México”, en referencia a la importancia de que las fuerzas políticas de oposición se unan frente a Morena.

Los puntos son:

Negar alianzas para derrotar a MORENA es cerrar los ojos ante la realidad del país. Cuando el país enfrenta retrocesos democráticos, la división solo beneficia al poder. La oposición no puede darse el lujo de competir entre sí mientras México pierde oportunidades. La historia demuestra que los cambios democráticos se logran cuando las fuerzas políticas saben unirse. Anteponer intereses personales o partidistas al futuro del país es un error que México no puede pagar. La responsabilidad de los líderes políticos es pensar primero en México, no en cálculos electorales. Las alianzas no son una debilidad. Son una herramienta para defender la democracia. Cuando la democracia está en riesgo, la unidad se convierte en una obligación moral. Hoy más que nunca se necesita una oposición responsable, capaz de construir acuerdos. Porque México necesita equilibrio, instituciones fuertes y gobiernos que rindan cuentas.

El líder priista agregó que México requiere “altura de miras y responsabilidad histórica”, y advirtió que apostar por la división solo fortalece a quienes actualmente concentran el poder, mientras que la unidad puede fortalecer al país.