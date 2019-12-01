PROFECO logra entrega de vehículos tras conciliación con agencia en Coahuila

PROFECO logra entrega de vehículos tras conciliación con agencia en Coahuila
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 17:20:08
Saltillo, Coahuila, 5 de marzo de 2026.- La Procuraduría Federal del Consumidor, anunció que logró recuperar $2,250,020 pesos, a favor de seis personas consumidoras que presentaron quejas contra la agencia Changan Saltillo, Coahuila. Esto se dio por falta de entrega de los vehículos que habían adquirido.

Las inconformidades surgieron luego de que la agencia no reconociera pagos que las personas consumidoras habían realizado a personal del establecimiento.

De acuerdo con los reportes, el dinero fue transferido a la cuenta personal de un excolaborador de la agencia Changan Saltillo, quien habría engañado a los clientes para que depositaran los recursos directamente a su cuenta.

Ante la situación, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), intervino para conciliar las seis quejas presentadas. Como resultado, se logró que la agencia entregará los vehículos, cuyo valor total asciende a 2 millones 250 mil 20 pesos.

