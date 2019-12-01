Fallece bebé de 4 meses en guardería de Azcapotzalco, CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 16:27:29
Ciudad de México, 5 de marzo de 2026.- Un bebé de cuatro meses de edad falleció al interior de una guardería ubicada en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la guardería identificada como Instituto Baja California, ubicada en la calle Guanábana, en la colonia Nueva Santa María.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos, quienes fueron alertados sobre un menor inconsciente. Tras revisarlo, confirmaron que el bebé ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México arribó al sitio para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte, por lo que las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes. La institución no ha emitido ningún comunicado al respecto.

 

