Se va a quedar queriendo: Saúl Monreal está fuera de la carrera morenista por Zacatecas 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 17:21:43

Ciudad de México, 5 de marzo del 2026.- La dirigencia nacional de Morena confirmó que el senador Saúl Monreal no será considerado en las encuestas internas del partido para definir a su eventual candidato a la gubernatura de Zacatecas rumbo a las elecciones de 2027.

De acuerdo con el partido, la determinación se basa en un acuerdo interno que busca evitar la postulación de familiares directos de funcionarios para ocupar cargos de manera consecutiva.

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, explicó que el Consejo Nacional de Morena resolvió aplicar esta política contra el nepotismo político a partir de los procesos electorales de 2027, aun cuando la reforma constitucional en la materia establece que su entrada en vigor será hasta 2030.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, la dirigente dejó en claro que la decisión fue tomada previamente por el partido y que se implementará en los procesos internos para seleccionar candidaturas.

“Morena ya tomó una decisión el año pasado el Consejo Nacional y determinó que lo que es ya hoy una modificación a la Constitución, pero que va a aplicar hasta 2030, que es no llevar a ningún familiar en la boleta, en a un cargo de manera consecutiva”, indicó Alcalde.

Con base en este acuerdo, el nombre de Saúl Monreal no aparecerá en las encuestas que Morena utiliza para medir a sus aspirantes, incluido el proceso interno para definir la candidatura al gobierno de Zacatecas.