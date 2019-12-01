Prevén salida del frente frío 33; se mantienen frío y lluvias en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 07:30:06

Ciudad de México, a 6 de febrero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el frente frío número 33 se extenderá sobre el mar Caribe, por lo que dejará de afectar al país.

No obstante, la masa de aire polar asociada al fenómeno cubrirá el noreste, centro, oriente y sureste de la nación, incluida la península de Yucatán y ocasionará lluvias y chubascos sobre el oriente y sureste mexicano.

Por otra parte, un canal de baja presión en el occidente originará vientos fuertes, lluvias y chubascos en zonas del noroeste, occidente, centro y sur del territorio nacional.

Pronóstico de lluvias para el 6 de febrero de 2026:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Estado de México, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Tabasco.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 35 a 40 °C : Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). De 30 a 35 °C: Sonora (sur), Durango (oeste), Morelos (sur) y Puebla (suroeste).

Pronóstico de temperaturas mínimas para el viernes: