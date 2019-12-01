Prevén salida del frente frío 33; se mantienen frío y lluvias en gran parte del país

Prevén salida del frente frío 33; se mantienen frío y lluvias en gran parte del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 07:30:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 6 de febrero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el frente frío número 33 se extenderá sobre el mar Caribe, por lo que dejará de afectar al país.

No obstante, la masa de aire polar asociada al fenómeno cubrirá el noreste, centro, oriente y sureste de la nación, incluida la península de Yucatán y ocasionará lluvias y chubascos sobre el oriente y sureste mexicano.

Por otra parte, un canal de baja presión en el occidente originará vientos fuertes, lluvias y chubascos en zonas del noroeste, occidente, centro y sur del territorio nacional.

Pronóstico de lluvias para el 6 de febrero de 2026:

  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
  • Aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Estado de México, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Tabasco.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

  • De 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).
  • De 30 a 35 °C: Sonora (sur), Durango (oeste), Morelos (sur) y Puebla (suroeste).

Pronóstico de temperaturas mínimas para el viernes:

  • De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
  • De 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.
Noventa Grados
Más información de la categoria
Dos homicidios dolosos en distintas colonias de Irapuato activan operativos de seguridad
Presunto responsable de abuso sexual en agravio de la nieta de su pareja es detenido en Zamora, Michoacán 
Sobre el Plan de Persecución de Delitos 2025–2034, la FGE dialoga con colectivos de personas con discapacidad
En Salvador Escalante, Michoacán, atacan a tiros a policías Municipales
Más información de la categoria
Mueren tres hombres tras ataque armado en Salvatierra, Guanajuato
Claudia Sheinbaum deja en claro: Morena no cobijará malas prácticas tras detención de alcalde de Tequila
Indignación en Durango: envenenan a 26 perritos en situación de calle en Gómez Palacio
Plan Michoacán, apuesta permanente para acabar con la violencia en el estado: Claudia Sheinbaum
Comentarios