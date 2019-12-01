Prevén que “Lorena” se intensifique a huracán categoría 2

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 09:07:21

Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2025.- Después de que se diera a conocer que “Lorena” se intensificó a huracán categoría 1, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), indicó que se prevé que pase a categoría 2 durante la noche de este miércoles o la madrugada de mañana jueves.

A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, el huracán se localizó aproximadamente a 165 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas y a 345 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur.

“Lorena” provocará lluvias intensas en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, y muy fuertes en Baja California, Nayarit y Jalisco.

Asimismo, se esperan Rachas de viento 100 a 120 kilómetros por hora en costas de Baja California Sur, y de 40 a 60 kilómetros por hora en el Golfo de California, Sonora, Sinaloa y Jalisco (costa), además de oleaje elevado de 4.5 a 5.5 metros de altura en costas del sur de Baja California Sur, y de 2.0 a 3.0 m de altura en costas de Sinaloa y Nayarit.

Según el pronóstico “Lorena”, tocaría tierra la mañana del viernes, en el occidente de Baja California Sur, pasaría por la península de Baja California y llegaría a las costas de Sonora el sábado.

“El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos considera también escenarios en los que el sistema se mantendría más tiempo en el Océano Pacífico, por lo que no se descartan posibles cambios en su trayectoria e intensidad. Por ello, es necesario que la población y autoridades se mantengan informadas y den seguimiento puntual a los avisos oficiales”, detalló el SMN.