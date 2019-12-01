Prevén movilizaciones y bloqueos este miércoles en la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 08:54:12

Ciudad de México, 11 de febrero del 2026.- Para este miércoles se tiene prevista una marcha y al menos ocho concentraciones en distintos puntos de la Ciudad de México, lo que podría generar afectaciones a la circulación en varias zonas de la capital.

Desde las primeras horas del día iniciarán las movilizaciones. A las 5:30 horas, trabajadores de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar tienen programada una protesta frente a la Secretaría de Educación Pública.

Más tarde, a las 7:30 horas, integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) marcharán desde instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad con destino a Palacio Nacional.

A las 10:00 horas se contemplan diversas actividades: trabajadoras sexuales independientes realizarán un acompañamiento en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur; el Partido Comunista de México y Valle de México llevará a cabo una jornada en el Foro José Revueltas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM; y extrabajadores de la extinta Ruta 100 sostendrán una asamblea informativa en la Secretaría de Gobierno.

Posteriormente, a las 10:30 horas, la organización Cultura sin Tortura se manifestará en la Representación del Gobierno del Estado de Guanajuato en la capital.

A las 11:00 horas, el Frente Amplio de Unidad Jorge Tapia Sandoval A.C. tiene prevista una protesta en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Al mediodía, el Sindicato de Estudiantes MX se concentrará en la Facultad de Derecho de la UNAM, mientras que el Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes realizará un acto en los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar previsiones ante posibles cierres viales y retrasos en el tránsito.