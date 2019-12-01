Prevén marcha y al menos siete movilizaciones este 24 de febrero en la CDMX

Prevén marcha y al menos siete movilizaciones este 24 de febrero en la CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 08:05:31
Ciudad de México, 24 de febrero del 2026.- Este martes 24 de febrero se tienen previstas diversas movilizaciones en la Ciudad de México, lo que podría generar afectaciones a la circulación en distintos puntos de la capital.

A las 9:00 horas, familiares y allegados de un militar desaparecido desde 2020 marcharán del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, recorrido que impactará vialidades del corredor Reforma–Centro Histórico.

Otras concentraciones programadas

  • 08:00 h: El Frente Nacional por las 40 Horas se manifestará en la Cámara de Diputados.

  • 12:00 h: Trabajadoras sexuales independientes acudirán al Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

  • 12:00 h: Se realizará una conferencia de prensa en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

  • 13:00 h: El colectivo Plataforma 4:20 llevará a cabo un evento en el bajo puente de Avenida Río Churubusco y Añil, en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

  • 14:00 h: Una ciudadana tiene prevista una protesta en el corporativo HSBC Premier.

  • 15:00 h: El Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano A.C. se concentrará en el Zócalo capitalino.

  • 18:30 h: El Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la CDMX celebrará una asamblea en el Mercado Pescaditos, en la alcaldía Coyoacán.

Autoridades capitalinas recomiendan a la ciudadanía tomar previsiones y considerar rutas alternas ante posibles cierres o congestionamientos viales.

