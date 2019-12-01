Prevén lluvias muy fuertes en al menos 8 estados

Prevén lluvias muy fuertes en al menos 8 estados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 07:31:52
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Ciudad de México, a 13 de noviembre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias de 50 a 75 milímetros en zonas de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Además, el frente frío número 5 avanzará hacia la península de Yucatán y provocará un descenso térmico en la región.

Por otra parte, se espera aguanieve en sierras de Baja California y mínimas de −5 a 0 °C en zonas serranas de esa entidad, Chihuahua y Durango.

En tanto que hacia el centro del país, CDMX y Estado de México, habrá chubascos con descargas eléctricas; la capital tendrá máximas de 20 a 22 °C. El SMN advirtió que las lluvias intensas podrían causar inundaciones y deslaves.

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