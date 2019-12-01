Prevén lluvias fuertes y chubascos en el norte, centro y occidente del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 07:15:36

Ciudad de México, a 15 de abril 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el frente frío 44 e extenderá cerca de la frontera norte de México y ocasionará intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí; además de lluvias aisladas en Chihuahua y Zacatecas.

Además, canales de baja presión generarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del occidente, centro, sur y sureste del territorio mexicano, incluida la península de Yucatán.

Finalmente, se mantendrá la onda de calor en Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este y sur), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste) y Oaxaca (sur).

Pronóstico de lluvias para el miércoles 15 de abril de 2026:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Oaxaca y Chiapas.

: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Oaxaca y Chiapas. Aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 40 a 45 °C : Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste) y Morelos (sur).

: Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste) y Morelos (sur). De 35 a 40 °C : Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango, Zacatecas (sur), Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y oeste), Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

: Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango, Zacatecas (sur), Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y oeste), Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán. De 30 a 35 °C: Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este miércoles: