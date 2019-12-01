Prevén clima mixto en México; habrá lluvias y calor en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 07:29:04

Ciudad de México, a 20 de marzo 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que canales de baja presión generarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados del occidente, centro, sur y sureste del país, así como lluvias puntuales fuertes en regiones de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Al mismo tiempo, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso en los estados del noroeste y occidente del territorio nacional, prevaleciendo la onda de calor en Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste y suroeste), Sinaloa (este), Jalisco (centro) y Guerrero (centro y sur); y finalizando en Colima, Michoacán, Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico de lluvias para el 20 de marzo de 2026:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

: Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Estado de México, Veracruz y Tabasco.

: Estado de México, Veracruz y Tabasco. Aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Ciudad de México (sur), Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 40 a 45 °C : Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa.

: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa. De 35 a 40 °C : Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero (noroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas.

: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero (noroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas. De 30 a 35 °C: Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este viernes: