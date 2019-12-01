Prevén cinco movilizaciones en la CDMX este martes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 08:53:39

Ciudad de México, 13 de enero del 2026.- Este martes 13 de enero se tienen previstas al menos cinco concentraciones en distintos puntos de la capital del país, las cuales podrían afectar la circulación vial a lo largo del día.

La primera movilización está programada para las 7:00 horas, cuando integrantes del Sindicato Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros se concentren en la Torre Pemex, ubicada sobre Avenida Marina Nacional.

Más tarde, a las 8:00 horas, trabajadores despedidos de la Biblioteca Vasconcelos realizarán un mitin en Palacio Nacional, en el Centro Histórico.

A las 11:00 horas, la Coordinadora de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Comunitaria “Pilares” llevará a cabo una manifestación frente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la CDMX, mientras que, de manera paralela, trabajadores del Gobierno capitalino se manifestarán en el Edificio de Gobierno.

Además, durante el transcurso del día, pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Zacatecas tienen prevista una protesta en las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Autoridades recomiendan a la ciudadanía anticipar traslados, considerar rutas alternas y mantenerse atenta a los reportes de movilidad para evitar contratiempos.