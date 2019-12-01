Prevén ambiente frío en varios estados del país

Ciudad de México, a 31 de octubre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que la masa de aire polar que impulsó al frente frío 11 mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana, con heladas en estados de la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente del país.
Por otra parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México originará lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.
Pronóstico de lluvias para el 31 de octubre de 2025:
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Las Montañas y Papaloapan), Tabasco, Sinaloa, Durango y Estado de México (oeste y suroeste).
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 31 de octubre de 2025:
- De 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).
Pronóstico de temperaturas mínimas para este viernes:
- De – 5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
- De 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Morelos y Oaxaca.