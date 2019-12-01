Prevén ambiente frío en varios estados del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 07:18:02

Ciudad de México, a 31 de octubre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que la masa de aire polar que impulsó al frente frío 11 mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana, con heladas en estados de la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente del país.

Por otra parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México originará lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.

Pronóstico de lluvias para el 31 de octubre de 2025:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Las Montañas y Papaloapan), Tabasco, Sinaloa, Durango y Estado de México (oeste y suroeste).

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 31 de octubre de 2025:

De 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Pronóstico de temperaturas mínimas para este viernes: