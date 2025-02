Presidenta Claudia Sheinbaum sobre la reforma a la ley del ISSSTE: no vamos a aprobar nada que afecte a las y los maestros

Ciudad de México, a 27 de febrero de 2025.- La presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que, con la iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el objetivo es beneficiar a las y los maestros de México, por lo que aseguró que no se aprobará nada que afecte su vida laboral.

“Este es un mensaje a las y los maestros de México: no vamos a nada que afecte a los maestros; al contrario, nuestro objetivo es seguir beneficiando a las y los maestros de México. Entonces es muy importante que haya un proceso de información y de trabajo. No vamos a aprobar nada que genere desconfianza o algún problema con las y los maestros (...) No hay necesidad de movilizaciones, no vamos a aprobar nada que ellos perciban que estamos afectando el desarrollo de su vida profesional y laboral”, puntualizó.

Informó que este jueves por la tarde, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostendrá una reunión con el magisterio nacional en la que estarán presentes el director del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Explicó que la iniciativa propone que sólo los trabajadores de confianza con altas percepciones, como el de la presidenta de la República, sean quienes aporten un mayor porcentaje para el sistema de salud del ISSSTE.

“De tal manera que se haga más justo, que los que recibimos más por ingresos como trabajadores de confianza, pues todo nuestro salario le aportemos a que estén mejor los servicios de salud del ISSSTE. Entonces, si lo ven, es un sentido más bien de justicia”, aseveró.

Puntualizó que, en respuesta a los requerimientos de las maestras y maestros, se revisará en función de los recursos el régimen de pensiones, el cual, aseguró, es muy injusto, por lo que ya hay mesas de trabajo.

“Esta revisión tenemos que hacerla en función de los recursos que tenemos; no podemos prometer algo que no podamos cumplir. Entonces, para eso hay mesas de trabajo y vamos a seguir trabajando con ellas y con ellos”, agregó.

Explicó que otro de los puntos más importantes de la iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE es la reducción de deuda para las y los beneficiarios con créditos en el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE).