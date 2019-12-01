Presidenta Claudia Sheinbaum anuncia “Jamaica para el Bienestar” en beneficio de productoras y productores de Guerrero

Atoyac de Álvarez, Guerrero, 10 de enero de 2026.— Desde Atoyac de Álvarez, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el programa Alimentación para el Bienestar impulsará la producción de jamaica en Guerrero, con el objetivo de beneficiar directamente a las y los productores de la entidad mediante precios justos y sin intermediarios.

Durante su visita, la mandataria federal supervisó la producción de Café para el Bienestar, uno de los ejes del programa, cuyo propósito es garantizar que más de 2 millones de productoras y productores mexicanos obtengan ingresos suficientes por su trabajo en el campo.

“Ahora queremos que, en Guerrero, además del café y del maíz, también trabajemos con la jamaica, que podamos comprarla a buen precio. Incluso se puede embolsar o transformar en té para que se venda mejor y que todas esas ganancias vayan directo a los productores”, señaló.

Sheinbaum Pardo destacó que Alimentación para el Bienestar busca fortalecer el campo mexicano y mejorar el bienestar de las familias campesinas, a través de un mercado directo y justo que elimine a los intermediarios y permita que el valor de la producción llegue directamente a quienes trabajan la tierra.

Asimismo, subrayó que el programa forma parte de una estrategia nacional para avanzar hacia la soberanía alimentaria, impulsando la producción de diversos productos en distintas regiones del país, como el cacao en Tabasco; el frijol en Nayarit, Zacatecas y Durango; y la miel en Campeche, los cuales podrán comercializarse en las más de 26 mil Tiendas Bienestar.

La directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, informó que, gracias a este modelo, el precio del café natural en Guerrero se paga actualmente a 65 pesos por kilogramo, cuando anteriormente las y los productores recibían entre 18 y 35 pesos por kilo.

Por su parte, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, destacó que la entidad es referente nacional en la producción agrícola, al ocupar los primeros lugares en café natural, jamaica, coco, mango, maíz, melón y aguacate.

En representación de las y los productores de Atoyac de Álvarez, Maribel Benítez reconoció que, tras años de abandono, hoy el campo guerrerense cuenta con respaldo institucional, lo que ha permitido a las y los campesinos vender sus productos a precios justos y ser reconocidos por su labor.