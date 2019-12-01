Presentan “Frijol del Bienestar” en la mañanera de Claudia Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 08:29:00

Ciudad de México, 14 de noviembre del 2025.- La titular de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores, anunció el arranque del proyecto “Frijol del Bienestar”, una iniciativa que busca impulsar la producción nacional, garantizar precios justos para los pequeños agricultores y fortalecer la autosuficiencia alimentaria del país.

Albores recordó que los principales estados productores de frijol son Zacatecas, Durango y Nayarit, y destacó la importancia de este grano en la dieta mexicana, junto con el maíz y otros cultivos tradicionales de la milpa.

Explicó que el programa funcionará de la siguiente manera:

Se compra el frijol directamente a los pequeños productores pagándoles un precio justo.

El grano se procesa, se envasa y se distribuye en las tiendas Bienestar de todo el país.

El precio al público será de 30 pesos por kilo, sin importar el estado.

“El primer punto del Plan México es la autosuficiencia alimentaria, y parte de ella tiene que ver con el maíz y con el bendito frijol”, señaló Albores, con el objetivo de que las familias mexicanas tengan acceso a alimentos básicos a precios accesibles, mientras se brinde apoyo directo al campo.