Presenta Sheinbaum Plan de 12 acciones para consolidación del IMSS Bienestar

Ciudad de México, 11 de noviembre de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el Plan de consolidación del IMSS Bienestar, el cual se conforma de 12 acciones en 120 días para fortalecer lo público y garantizar la salud.

“El martes de hace 15 días presentamos 12 acciones en 120 días para el IMSS. Hace una semana presentamos 12 acciones en 120 días del ISSSTE. Y el día de hoy presentamos el programa de trabajo del IMSS Bienestar para estos 120 días”, señaló en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, detalló que las 12 acciones contempladas son:

Certeza laboral. Se otorgarán plazas a 118 mil 038 trabajadoras y trabajadores, para dar estabilidad a quienes hoy sostienen los servicios. La primera etapa arranca el 1 de enero de 2027. Especialistas +Enfermeras +Bienestar. Contratación histórica de 19 mil 314 profesionales de la salud: 2 mil 606 médicos especialistas, 3 mil 188 médicos generales, 2 mil 290 residentes formados en la propia institución, 9 mil 965 personal de enfermería y mil 265 paramédicos. La primera fase del 1 al 30 de noviembre y la segunda en febrero de 2027. 2.1. Médicos por México. 78 equipos quirúrgicos itinerantes recorrerán 296 hospitales rurales para realizar cirugías programadas. Así, la atención especializada llega a comunidades donde antes no había. La meta es 16 mil 240 cirugías al 31 de marzo de 2027. Equipos de alta tecnología. Se instalarán 212 equipos en hospitales generales y rurales con una inversión de más de 5 mil 732 millones de pesos (mdp): 7 aceleradores lineales, 2 braquiterapias para el tratamiento del cáncer, 125 mastógrafos con inteligencia artificial, 9 resonancias magnéticas, 68 tomógrafos y un angiógrafo. Meta: 15 de febrero de 2027. Más de 14 mil equipos médicos de uso diario. Inversión histórica de 4 mil 658 mdp para instalar camas, camillas y monitores, equipo de ultrasonido y desfibriladores. Con ellos se renueva el equipamiento de uso diario en los hospitales. Meta: de noviembre de 2026 a primer semestre de 2027. Inauguración de 7 unidades nuevas. Apertura con modelo clínico-docente (Hospital Escuela) en Hospital General Docente Cárdenas, Tabasco; Hospital Docente de Alta Especialidad de Tepic, Nayarit; Hospital General Docente Chetumal, Quintana Roo; Hospital General Docente Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo; Hospital Integral Comunitario Arantepacua, Michoacán; Unidad de Excelencia Médica y Atención a Quemados, Chilpancingo, Guerrero; Unidad de Acto Único de Cáncer con Braquiterapia, Zacatecas y más 24 Clínicas de Pie Diabético. 5.1 Inicio de construcción de 5 hospitales. Hospital General Lázaro Cárdenas (sustitución y ampliación, Michoacán); Hospital General Valle Ceylán (rescate, Estado de México); Nuevo hospital de Atlixtac (nuevo, una deuda histórica con el pueblo de la Montaña de Guerrero); Hospital General de Guamúchil (sustitución, Sinaloa); y Hospital General de Palenque (sustitución, Chiapas). 5.2. Sustitución de 23 hospitales de larga trayectoria en 12 estados con una inversión de 25 mil mdp. Mantenimiento y fortalecimiento en 244 unidades. Con una inversión de 3 mil 470 mdp se atenderán calderas, elevadores, sistemas hidráulicos y mecánicos; la meta es realizar estos trabajos de noviembre de 2026 al primer semestre de 2027. Servicios hospitalarios efectivos, oportunos y transparentes. Se realizará una revisión de la planeación médica de los servicios, se implementará la subasta inversa en las contrataciones para generar ahorros, se publicarán los contratos para dar a conocer proveedores, montos y en qué unidades, además se hará monitoreo del servicio en tiempo real. Meta: noviembre de 2026 a enero de 2027. Abasto completo de medicamentos e insumos. Con el fortalecimiento de Las Rutas de la Salud se distribuirán 100 millones de piezas de medicamentos; se digitalizará toda la cadena de suministro: almacén, unidad médica y receta surtida para monitorear existencias en tiempo real, anticipar faltantes y garantizar la continuidad de los tratamientos. Nacer con Bienestar. Para disminuir la mortalidad materna e infantil se habilitarán en 249 hospitales rurales: 174 áreas de respuesta inmediata obstétrica, 367 cunas de terapia intensiva neonatal, 249 espacios de teleconsulta 24/7, 249 equipos rosas para emergencias obstétricas y 249 ambulancias de cuidados intensivos. Meta y fecha: 10 de marzo de 2027. Calidad y Trato Digno en cada unidad. Se garantizará la gratuidad en la atención médica, quirúrgica y en la entrega de medicamentos. Además, en todas las unidades habrá el compromiso de cero gasto de bolsillo; por ello, habrá un fondo revolvente para evitar que los pacientes cubran algún tipo de gasto, particularmente en traslados. Se fortalecerá la capacitación del personal en calidad de la atención y trato humano, habrá gestores interculturales en hospitales comunitarios y embajadores de Trato Digno. Expediente electrónico inteligente. Se digitalizarán las 8 mil 812 unidades médicas, los 612 hospitales y las 8 mil 200 unidades de primer nivel. Además, el historial clínico acompañará a la persona siempre. Todo en tu Clínica. 8 mil 200 centros de salud contarán con laboratorio, por primera vez todas las unidades tendrán internet, expediente único y abasto digitalizado. A la fecha se tienen 3 mil 600.

Svarch Pérez informó que estas acciones se suman a los resultados ya obtenidos en el IMSS Bienestar respecto al 2023: aumento de 55 por ciento en el número de consultas totales; 55 por ciento en consultas generales (en estados sin IMSS Bienestar el aumento es del 4 por ciento); 105 por ciento más consultas de especialidad (en estados sin IMSS Bienestar suman 27 por ciento más). Agregó que, a la fecha, 53 mil personas trabajadoras han sido basificadas: mil 375 médicas y médicos especialistas y 7 mil 360 de personal de enfermería. Mientras que, a través de Las Rutas de la Salud se han entregado 305 millones de medicamentos y se han inaugurado 21 hospitales.