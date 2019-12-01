Presenta Sheinbaum a equipo de especialistas para analizar nuevas técnicas de ‘fracking’

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 13:17:19

Ciudad de México, a 15 de abril 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó un comité de especialistas de alto nivel para evaluar el uso de la fracturación hidráulica (fracking) en el país para la extracción de gas natural, con el objetivo de “tomar decisiones basadas en evidencia científica y sin comprometer el medioambiente ni a las comunidades”.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana explicó que el grupo estará integrado por académicos de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), así como organismos como el Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

“La idea es que, como todos ellos ya conocen este tema (…) se pongan de acuerdo, se sienten, vean qué hay que investigar adicionalmente y que en dos meses nos puedan dar una primera orientación”, señaló la jefa del Ejecutivo federal.

Por otra parte, la gobernante recalcó que en el análisis se enmarca en la necesidad de fortalecer la soberanía energética, en un contexto donde México depende en gran medida del gas natural importado.

“Dependemos 75 por ciento del gas natural que viene de Estados Unidos. Entonces, para fortalecer la soberanía energética estamos incorporando a este grupo de académicos de altísimo nivel”, afirmó.

Sin embargo, comentó que el ´fracking’ no es la única apuesta energética del país, y aseguró que también se trabaja en fuentes de energía renovable.

“Las tecnologías más importantes que estamos desarrollando son las fuentes renovables de energía (…) será 40 % de generación de energías renovables en el país”, dijo la presidenta Sheinbaum.