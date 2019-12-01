Presenta mejorías en su salud "Mina", la osa rescatada del Zoológico La Pastora en Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 21:59:09

Pachuca, Hidalgo, a 20 de noviembre de 2025.- La osa “Mina”, quien fue rescatada del Zoológico La Pastora en Nuevo León y fue trasladada a la Fundación Invictus, ha presentado una mejoría en su salud.

Por medio de un video compartido a través de sus redes sociales, la asociación especializada en el cuidado de fauna silvestre, mostró los cuidados que tiene la osa, la cual lleva 52 días de estancia en el lugar.

“Ella está reconociéndose como osa. Ella está reconociendo su fuerza, sus capacidades, reconociendo su cuerpo, su nariz, sus ojitos, sus orejas, sus piernas, reconociendo brazos, manos, garras que estuvieron cubiertas por meses con costras terribles por bacterias, hongos, suciedad, excremento”, expresó Erika Ortigoza, directora de la Fundación Invictus.

Asimismo, detalló que a su llegada “Mina” tenía una capacidad cardíaca del 20 por ciento, además de que presentaba un cuadro muy severo de desnutrición.

Cabe resaltar, que el caso se viralizó en redes sociales, después de que se exhibieran las condiciones en que la tenían, por lo que la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa), trasladó al animal a la Fundación Invictus, tras realizar una inspección en el sitio.

También fue removido del cargo Gustavo Sepúlveda Villarreal, coordinador general del Zoológico, y fueron clausuradas las instalaciones, debido a que se encontraron irregularidades en el manejo de las instalaciones.