Presenta la FGR el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 19:18:27

Ciudad de México, a 17 de abril de 2026.- Con la intención de transformar el sistema de procuración de justicia en México, la Fiscalía General de la República dio a conocer el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, una propuesta que busca fortalecer la eficiencia institucional y responder de manera más efectiva a los fenómenos delictivos en el país.

Durante una conferencia de prensa, la fiscal general, Ernestina Godoy, informó que el documento ya fue entregado tanto al Senado de la República como a la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte del proceso para su análisis y eventual implementación.

El plan tiene como propósito central elevar la calidad de la justicia mediante un enfoque basado en inteligencia, acciones estratégicas y una gestión diferenciada de los casos según su nivel de complejidad. Además, contempla priorizar los fenómenos criminales más relevantes y consolidar una persecución penal más efectiva.

Entre los ejes principales destacan la coordinación entre instituciones, la modernización de procesos y la creación de protocolos homologados que permitan mejorar las investigaciones. En este contexto, Godoy subrayó que la procuración de justicia debe dejar de verse como un procedimiento meramente administrativo.

“La procuración de justicia no puede ser un trámite burocrático ni una estadística. Es un mandato fundamental que sostiene la democracia, la paz y el contrato social”, expresó.

La estrategia también plantea posicionar a la FGR como un referente tanto a nivel nacional como internacional, con énfasis en la integridad, el uso de inteligencia científica y la eficacia operativa.

Asimismo, el plan incorpora acciones en materia de igualdad sustantiva y paridad de género, estableciendo una política de cero tolerancia frente al acoso, hostigamiento sexual y cualquier forma de discriminación.

En el ámbito institucional, se contempla fortalecer el servicio profesional de carrera dentro de la Fiscalía, así como brindar mayor apoyo a las fiscalías estatales en la atención de delitos como la extorsión, la desaparición de personas y los feminicidios. También se prevé la modernización de la Agencia de Investigación Criminal.

Finalmente, la fiscal general enfatizó la necesidad de erradicar prácticas del pasado dentro de la institución. “Nunca más una Fiscalía opaca con una burocracia dorada”, concluyó.