Presenta Gobierno de la CDMX medidas para regular la circulación de transporte con sustancias peligrosas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2025 a las 14:22:53

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2025.- Después del accidente de la pipa de gas LP en el Puente de La Concordia, ocurrido en la alcaldía Iztapalapa el pasado 10 de septiembre, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, dio a conocer las medidas que se implementarán para regular la circulación de transporte con sustancias peligrosas.

En el documento, se establece que el límite de velocidad para dichos vehículos, será de 30 kilómetros por hora, además de la prohibición a la circulación de unidades con más de 40 mil litros de carga de materiales tóxico e hidrocarburos.

También prohibirán la circulación por vías secundarias de pipas que transporten más de 10 mil litros de hidrocarburos, y los que lleven más de 20 mil litros solamente lo podrán hacer entre las 22:00 horas y las 05:00 horas.

En las vías de acceso controlado, queda prohibida la circulación de vehículos que contengan sustancias peligrosas.

“Utilizaremos radares móviles en los cinco accesos carreteros a la ciudad de México (...) para controlar y sancionar cualquier exceso de velocidad de este tipo de transportes”, aseveró la mandataria.

Asimismo, como requisito obligatorio para que los choferes obtengan la licencia de conducir tipo E2, deberán de presentar la constancia del curso de manejo de sustancias peligrosas y la constancia de capacitaciones que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes autoriza para las licencias de conducir federales.

Los vehículos de traslado de sustancias peligrosas tendrán que presentar un dictamen autorizado

por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.

También se establecerán puntos de revisión aleatorios para verificar y garantizar que todos estos vehículos que circulan por la ciudad, cumplan con la normatividad y las disposiciones vigentes.